La grande abbuffata

Cibo e video

I video nulla hanno a che fare con la cultura gastronomica ma fanno, comunque, un botto di visualizzazioni.

Il cibo è il protagonista indiscusso del “mukbang”, il fenomeno YouTube che fa discutere dopo la morte di uno dei suoi protagonisti.

In pratica si tratta semplicemente di riprendersi mentre si fa una grande abbuffata dialogando con gli spettatori virtuali.

Il termine mukbang deriva dal coreano ed è la fusione tra due parole: meongneun e bangsong, che rispettivamente significano mangiare e trasmissione. In Corea del Sud il genere è diventato popolare a partire dal 2010, per poi superare i confini e diffondersi in tutto il mondo grazie soprattutto alle piattaforme di condivisione video.

A volte si mangia e basta, esaltando i suoni della masticazione anche con rumori non proprio corrispondenti al Galateo di Monsignor Della Casa. È soltanto il gesto ad essere esaltato, che si tratti di sushi e piatti orientali in genere, di panini in stile americano o di classici spaghetti o di mozzarella.

I protagonisti, spesso giovani donne magrissime che ingurgitano quantità industriali di cibo, sono vere e proprie star che arrivano a guadagnare anche oltre 10mila dollari al mese per le loro clip seguite da centinaia di migliaia di persone.