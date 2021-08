MONTEROTONDO – Perde il controllo dell’auto e travolge due vetture, scatta l’alcoltest

Bruttissimo incidente stradale oggi pomeriggio sulla via Salaria a Monterotondo. E’ successo nei pressi dell’ex Ford vicino alla zona Industriale. Intorno alle ore 17 una uomo al volante di una Bmw ha perso il controllo della macchina ed è andato a impattare violentemente contro due veicoli che procedevano nell’opposto senso di marcia. Gravi le condizioni di tutti: quattro sono finiti in ospedale in codice rosso. Per il guidatore, presumibilmente in stato di ebbrezza, è scattato l’alcoltest. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto la Polizia Locale diretta dal comandante Michele Lamanna che procede per accertare le responsabilità del sinistro.

