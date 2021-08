Cinque anni dal terremoto di Amatrice, il ricordo dei volontari di Tivoli

A distanza di cinque anni dal tragico terremoto che causò devastazione, morte e tanta paura tra Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria, i volontari della protezione civile di Tivoli ricordano i loro interventi.

Le associazioni tiburtine furono le prime, insieme a tante altre provenienti da tutta Italia, a raggiungere le aree interessate dal sisma e rimasero operative per giorni e giorni fornendo assistenza ai terremotati.

AVRST – VOLONTARI RADIO SOCCORSO

Erano le 3.36 del 24 Agosto del 2016, 5 anni fa – ricordano dall’Avrst sulla pagina Facebook dell’associazione –, quando una violenta scossa di terremoto mise l’intero amatriciano in ginocchio. Un cratere così vasto che interessó 4 regioni: Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria. La scossa l’abbiamo avvertita fortemente anche nella nostra Città di Tivoli e prontamente i nostri volontari hanno lasciato le loro famiglie, amici e le persone più care per affrontare questa grande calamitá. La sala operativa, poco dopo, ci comunicava il target ovvero la creazione del Campo di Accoglienza per il paese di Accumoli.

In pochissimo tempo abbiamo preparato la nostra unità logistica a supporto della nostra Cucina Mobile da Campo, partendo con una scorta di viveri che ci ha permesso di fornire pasti caldi già la sera dell’evento. Ci siamo mobilitati con un grande numero di volontari pronti mentalmente a ottimizzare i tempi e a fornire nell’immediato i servizi essenziali per la popolazione sinistrata.

L’efficienza e la prontezza dell’intervento è legata all’esperienza di tanti nostri volontari che negli anni precedenti avevano avuto modo di fare il medesimo lavoro nel terremoto De L’Aquila nel campo di Onna nel 2009 e nel 2012 nel Campo di San Possidonio in Emilia-Romagna.

La nostra unità ha operato fino a chiusura del campo, avvenuta a fine settembre del medesimo. In seguito a fine Ottobre veniva nuovamente attivata per il paese di Leonessa fino alla fine di Dicembre.

GOS – GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO

Tanti ricordi affiorano nella mente di quel drammatico 24 agosto – ricordano in un post su Facebook –. Partiti fin dalle prime ore memori dell’esperienza del drammatico terremoto dell’Aquila ci portammo nel comune di Accumoli ove prestammo la nostra opera a servizio della popolazione per poi successivamente operare nel comune di Leonessa.

Il mio pensiero ed il mio ringraziamento va a tutti i volontari di questa associazione che con spirito di sacrificio e professionalità hanno prestato la loro opera in quei drammatici momenti