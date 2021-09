A Castelnuovo di Porto tutti i grandi della fotografia

Dal due fino al dieci ottobre è in programma il festival di fotografia “Castelnuovo Fotografia”, giunto alla nona edizione. La manifestazione è realizzata dall’associazione culturale DIECIQUINDICI con la direzione artistica di Elisabetta Portoghese, architetto e founder, Michela Becchis, storica dell’arte e curatrice, e Manuela De Leonardis, storica dell’arte, giornalista e curatrice. Tema di questa edizione è il paesaggio futuro rappresentazione / immaginazione. È questo il filo rosso che collega ipoteticamente le tante mostre in programma. Da After, una narrazione fantapolitica in bianco e nero dell’artista palestinese Larissa Sansour, a Lithium road, progetto del fotografo sloveno Matjaz Krivic scattato in diversi luoghi del mondo in cui si estrae il prezioso minerale. Ancora, Extramoon, collettiva di dodici artisti internazionali che hanno guardato alla luna come paesaggio del futuro in cui proiettare il proprio mondo interiore. E Yemen Unveiled, viaggio drammatico e sospeso nel tempo attraverso lo sguardo di Matteo Bastianelli. Tra gli artisti in mostra anche Sinae Yoo, Bianca Salvo, Giuseppe Andretta, Giorgio Barbetta, Alessandra Brown, Carlo Fabbri, Massimiliano Tommaso Rezza, Alessandro Gattuso, Giuseppe Vitale, Martina Zaninelli, il duo Chiara Davoli e Leroy S.P.Q.R’DAM, Federica Di Carlo e Nazario Dal Poz.

