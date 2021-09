A Fiano Romano arriva l’albergo extra lusso

La storica catena di alberghi extra lusso Hilton ha annunciato, la firma di un accordo di franchising con Welcome Service Srl per aprire un nuovo albergo con il marchio “Hampton by Hilton” a Fiano Romano. Previsto per la prima metà del 2022, l’hotel di 103 camere si unirà ai sette hotel Hilton attualmente presenti nella Capitale. Con la colazione calda gratuita come standard, gli ospiti potranno iniziare la loro giornata nel migliore dei modi. A loro disposizione anche il centro fitness dell’hotel, dotato di attrezzi di qualità per il training muscolare e per il cardio fitness. Per i business traveller, l’hotel vanta un centro business aperto 24 ore su 24 e 260 metri quadrati di spazio flessibile per le riunioni.