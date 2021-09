Il Santuario di Ercole Vincitore “ospita” Dante

E’ in programma dal 23 al 26 settembre al Santuario di Ercole Vincitore, l’evento è organizzato dall’ l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLAE (Ministero della Cultura) la rassegna “Temis Mem Miti Eroi Maestri, a cura della Compagnia Teatrale Actstheater. La rassegna MEM, per il Santuario di Ercole Vincitore, connette Ercole, Ulisse, Dante e Strehler attraverso la metafora del viaggio nel tempo e nello spazio, per costruire intorno a miti e temi universali e nuove consapevolezze proiettate nel futuro.

Condividi l'articolo: