Plastic free 26 settembre ore 10.30 Evento di Raccolta plastica a Villalba di Guidonia in collaborazione con il Gruppo organizzativo Retake di Guidonia. Appuntamento in Piazza della Repubblica.

il 26 settembre sarà un giorno memorabile. 300 appuntamenti in tutti Italia con un unico obiettivo: fare del bene al Pianeta. Durante l’intera giornata vogliamo rimuovere dall’ambiente 300.000 kg di plastica e rifiuti. Ci riusciremo? Si, grazie a tutti voi e grazie a coloro che stanno credendo in noi. Tra questi, in maniera particolare, ringraziamo il principale supporter dell’evento: GLS Italy Corriere Espresso. Se tutto questo è possibile è anche grazie al lavoro di squadra di referenti, volontari, istituzioni e aziende che credono fermamente che possiamo ancora avere un futuro migliore

Anche a Fonte Nuova si terrà una giornata di pulizia, non legata a quella di villalba. Info le trovate nella locandina allegata.