Torna Famiglie al Museo, domenica appuntamenti speciali a Villa Adriana, Villa d’Este, Ercole Vincitore

Domenica speciale nelle Villae con l’edizione 2021 di Famiglie al Museo, F@mu. Attività per tutta la famiglia nei tre siti dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLAE organizzate dai Servizi Educativi.

F@mu è la giornata che i musei dedicano alle famiglie, per ritrovarsi a godere dell’arte e della bellezza, scoprendo il territorio e le sue tradizioni, divertendosi e condividendo con gli altri l’esperienza. Come ogni edizione, anche quest’anno l’iniziativa è centrata su un filo conduttore. Il tema NULLA ACCADE PRIMA DI UN SOGNO dà spazio all’immaginazione come luogo privilegiato per manifestare le proprie emozioni. Il programma dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este è dedicato proprio alla libera espressione artistica e alla dimensione onirica e creativa della narrazione museale.

Villa Adriana: ore 10.00-13.00

F@Musaico …

Attività ludico-creativa

Ogni tipo di pubblico, attività per bambini dai 5 ai 10 anni, sempre accompagnati.

Chi non sogna di abitare in una villa come quella dell’imperatore Adriano? Giardini, piscine, fontane, statue … Allora vogliamo progettare la nostra futura casa? Cominciamo dai pavimenti!

Due parole su come si fanno i mosaici e poi tutti agli hospitalia oppure alle piccole terme: ispiriamoci a quei fantastici pavimenti. I piccoli artisti possono realizzare liberamente le loro opere, avvalendosi di qualsiasi tecnica; noi vi forniamo carta, matita e un po’ di colori ….

Biglietti, gratuità e riduzioni previste per legge – Attività gratuita, max. 10 bambini.

Info e prenotazioni: 0774 332920; possibilità di acquistare presso le biglietterie di Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore il giorno stesso, fino ad esaurimento disponibilità.

Appuntamento: Edificio del Plastico di Villa Adriana, Largo Marguerite Yourcenar 1

Villa Adriana: 15:30-18:00

Arrivadriano!

Visita gioco – destinata ai bambini tra i 6 e i 10 anni e le loro famiglie.

L’attività inizia con una visita esplorativa dell’area archeologica durante la quale saranno illustrati alcuni tra i monumenti più famosi della villa, spiegandone usi e funzioni. In un secondo momento prenderà il via il gioco di orientamento: le famiglie, organizzate in squadre, con l’aiuto di filastrocche e mappe mute, dovranno ritrovare alcuni tra gli edifici visitati poco prima e rispondere ad un questionario su quanto appreso.

Appuntamento: Plastico della Villa – area esterna

Costo a famiglia euro 7,00 ( 1 adulto + 1 bambino), euro 12,00 (2 adulti + 1 bambino; oppure 1 adulto + 2 bambini) in supplemento al biglietto d’ingresso.

Info e prenotazioni: 0774382733. Acquistabile anche il giorno stesso fino ad esaurimento posti.

Villa d’Este: ore 10.00-13.30

Estemporanea – Piccoli artisti a Villa d’Este

Attività ludico-creativa

Ogni tipo di pubblico, attività per bambini dai 5 ai 10 anni, sempre accompagnati.

Per raccogliere l’interesse e la conoscenza dei piccoli artisti la Villa si trasforma in un luogo di magica esperienza in cui i piccoli ospiti, i futuri consumatori culturali, possono incontrarsi, osservando e disegnando, accrescendo la consapevolezza di un patrimonio da tutelare, proteggere e valorizzare.

Infatti, il patrimonio storico e artistico italiano non è un concetto astratto ma fa parte del nostro vissuto quotidiano e rappresenta il più grande tesoro delle nostre città e dell’intera Italia.

I piccoli artisti possono realizzare liberamente le loro opere, avvalendosi di qualsiasi tecnica; noi vi forniamo carta matita e un po’ di colori ….

Biglietti, gratuità e riduzioni previste per legge – Attività gratuita, max 10 bambini.

Info e prenotazione 0774 332920; possibilità di acquistare presso le biglietterie di Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole il giorno stesso, fino ad esaurimento disponibilità.

Appuntamento: Chiostro/cortile di Villa d’Este, Piazza Trento 5, Tivoli (RM)

Santuario di Ercole Vincitore: ore 15.30 -17.30

All’ombra del mito: le ali di Dedalo e il labirinto

Teatrino delle ombre cinesi e sfide … labirintiche.

Ogni tipo di pubblico.

Vuoi uscire dal labirinto?

Cerca la strada coll’ingegno

non c’è muro o recinto

che ci tengan nel regno

di quel Minosse re non tanto degno.

Una serata al teatro … delle ombre. Uno spettacolo della tradizione popolare, non solo italiana, realizzato proiettando figure su uno schermo illuminato posteriormente. Il Laboratorio didattico allestisce da tempo brevi rappresentazioni, dedicate a tutte le fasce di età, raccontando i miti greci e latini che sono alla base del nostro sapere e della nostra storia.

In conclusione c’è un “labirinto” adatto a tutti, si riesce ad uscire (con la matita, però!) ?

Biglietti, gratuità e riduzioni previste per legge – Attività gratuita.

Info e prenotazione 0774 330329; possibilità di acquistare presso le biglietterie di Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore il giorno stesso, fino ad esaurimento disponibilità.

Appuntamento: Ingresso del Santuario di Ercole Vincitore, Via degli Stabilimenti 5, Tivoli (RM)