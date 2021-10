Volley – Torna la Serie C a Santa Lucia. Serie B: Monterotondo contro Ischia

Dopo una lunga attesa torna la pallavolo femminile giocata anche a Santa Lucia. Domenica alle ore 17.00 infatti, il palazzetto di Fonte Nuova ospiterà la gara fra Ics Volley Santa Lucia e la San Paolo Ostiense con ingresso gratuito per tutti. Dopo la vittoria all’esordio ad Aprilia, un altro impegno probante per la società di Martina Amatucci. Prosegue anche il campionato di Serie B maschile con il Volley Team Monterotondo che affronterà fra le mura amiche l’Ischia Volley. Appuntamento per oggi, sabato 23 ottobre alle ore 16.30.

di Valerio De Benedetti