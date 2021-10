PROMOZIONE – 4° giornata: frenano le prime, riscatto Setteville e Subiaco

Nel Girone B il match di cartello è appunto quello del Leprignano tra Passo Corese e Zena Montecelio, terminato con il risultato di 1-1. Alla rete di Proietti risponde meno di un minuto dopo De Cenzo per i grifoni e da lì in poi il risultato non cambierà più. Per saperne di più potete leggere qui il nostro articolo con la cronaca completa del match.

Pareggio pirotecnico allo stadio Pierangeli tra Castrum Monterotondo e Settebagni Calcio Salario. Gli eretini, in vantaggio di tre reti alla fine dei primi 45 minuti, sprecano tutto nella ripresa e si fanno rimontare dagli ospiti. Al fischio finale il risultato è di parità: un punto che tiene ancorati i capitolini al treno per la vetta della classifica, mentre i gialloblu di mister Checchi rimangono a secco di vittorie dalla prima giornata e salgono a quota quattro punti dopo altrettante giornate.

Passo falso anche per il Nomentum, che pareggia in casa del fanalino di cosa Fidene. La rete di Davide Sacripanti ha evitato la totale debacle, che poteva arrivare dopo lo sfortunato autogol di Palmieri. Con questo pareggio la società di Mentana sale a quota quattro punti, appena fuori dalla zona play-out. C’è bisogno di una vittoria per uscire fuori dalla zona calda.

Fidene – Nomentum 1-1

Tabellino

Fidene

Paganucci, Pagurno, Galbo, Diaco (C) (25’st Pampaloni), Bandiera, Pastorelli, Caggia A., Di Gennaro, Barricelli (28’st Novelli), Pasi, Caggia D (44’st Ingarrica). A disp: Rossi, Di Iorio, Foti, Autariello, Marchionni, Negro, Ingarrica. All: Faggetti

Nomentum

Silvi, Palmieri, Polidori, Petrocchi (C) (18’st Decini), Mattia, Bacchi M., Maresca (37’st Sacripanti S.), Ierardi, Sacripanti D., De Dominicis, Lanzoni (10’st Bacchi D.). A disp: Minati, Garfagnoli, Nefzi, Tiscioni, Donati, Messina. All: Lauretti

Marcatori: 34’st aut. Palmieri (FI), 41’st Sacripanti D. (NO).

Note: amm. Pastorelli (FI), Palmieri (NO).

Altra sconfitta per il Guidonia, che esce senza nessun punto dal campo del Poggio Mirteto. I ragazzi di Marini sono ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate ed adesso si ritrovano in piena zona retrocessione, penultimi in classifica, sopra solamente al Fidene (1 punto). La stagione dei corvi fin qui è deludente ed il calendario non aiuta: lunedì prossimo è in programma la trasferta a Settebagni, un altro banco di prova molto importante.

Torna alla vittoria il Setteville, che al campo Cardinal dell’Acqua batte con il minimo scarto il Futbol Montesacro. La rete di Golia regala il successo ai ragazzi guidati da mister Di Vico, che tornano alla vittoria interrompendo in queto modo il brutto filotto di due sconfitte consecutive. Primi punti casalinghi e grande iniezione di fiducia per i gialloblu.

Nel Girone D il match di cartello tra Lodigiani Calcio 1972 e Villa Adriana finisce 4-1 in favore dei padroni di casa. Si fermano dunque i coccodrilli, solamente però davanti ad una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato. La sconfitta fa male ma non deve scoraggiare: i biancoverdi sono distanti solo un punto dalla testa della classifica, occupata adesso proprio dalla Lodigiani. L’obiettivo a breve termine è quello di tornare a macinare punti già dal prossimo incontro con l’Atletico Morena.

Atletico Morena uscito sconfitto tra l’altro dal match interno contro la Vis Subiaco: le reti della coppia d’oro Basilico – Osuamadi regalano la seconda vittoria in campionato alla squadra guidata da mister Ferretti. La classifica vede i sublacensi salire ad otto punti: -2 dal primo posto. La parte alta del girone vede quindi cinque squadre concentrate in due punti, il campionato è ancora lungo e molto aperto.

Frena ancora il Vicovaro, uscito sconfitto per 2-3 dal match interno con l’Atletico Torrenova. La rete di bomber Catracchia (alla quinta marcatura stagionale in quattro partite ed al primo posto della classifica cannonieri) ed il rigore trasformato da Taverna non bastano per fare risultato: dopo un bel primo tempo terminato in parità, la rete di Fortunato regala i tre punti alla compagine ospite, che va così ad aggiungersi al quintetto delle prime. La prestazione dei padroni di casa però dimostra che il Vicovaro è squadra vera: adesso bisogna cominciare ad inanellare risultati.

Luca Pellegrini