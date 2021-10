Speciale Halloween a Villa Gregoriana oggi in programma visite “spettrali”

Tra i templi romani e il fragore delle cascate, il Fai propone per oggi domenica 31 ottobre a Villa Gregoriana “Un bosco… misterioso”, una giornata ”spettrale” all’insegna dell’avventura. Si tratta di un percorso di visita animato dedicato a grandi e piccini, dove si incontreranno misteriosi personaggi con le loro storie e leggende. Lungo il Parco sarà possibile scoprire il mistero che avvolge la sorte del Re Anio, il cui spirito, secondo il racconto di epoca romana, alberga nel fiume Aniene. I giovani visitatori e le loro famiglie saranno quindi coinvolti in una serie di attività per diventare, tappa dopo tappa, protagonisti di questa storia millenaria. Come da tradizione, infine, durante il percorso zucchero filato, dolcetti e tanto altro per tutti i partecipanti.

Primo percorso dalle 10.15. A partire dalle 15.45, invece, sarà possibile partecipare a una visita esclusiva a porte chiuse all’interno della Villa, in attesa della notte più spaventosa dell’anno.

Il costo d’ingresso: Iscritti FAI € 2; Intero Manifestazione € 10; Bambino Manifestazione (4-10 anni) € 8; Ridotto (11-18) € 5. E’ consigliata la prenotazione sul sito ufficiale FAI.