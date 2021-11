Crescono gli investimenti sulla stampa

Dall’Osservatorio stampa Fcp, Federazione delle concessionarie della pubblicità, arrivano buone notizie per gli investimenti sulla stampa. I dati appena diffusi per il periodo da gennaio a settembre 2021 indicano un fatturato pubblicitario in aumento del 5,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020. In valore assoluto questo dato si traduce sul territorio nazionale in 412 milioni 650 mila euro contro i 391 milioni e mezzo dello stesso periodo dello scorso anno. Più nel dettaglio, la stampa periodica fa registrare un aumento del 4 per cento del fatturato, per un totale di quasi 110 milioni di fatturato contro i 105 milioni 836 mila del 2020. Investimenti in aumento anche nelle singole periodicità con i settimanali che crescono del 5,3%, i mensili del +2,0% mentre le altre Periodicità crescono del +4,9%.

Condividi l'articolo: