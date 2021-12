CALCIO – Alessio Lalli è un nuovo giocatore della LVPA Frascati

Dopo tre stagioni in mezzo al Real Monterotondo Scalo, culminati con la vittoria della Coppa Italia Eccellenza e con il grande salto in Serie D arrivato al termine della scorsa stagione, termina l’esperienza di Alessio Lalli con la squadra del patron Saccà.

Regista dotato di grande tecnica, classe 1994, ha fatto sognare tutto il popolo eretino soprattutto con i suoi magistrali calci di punizione: indimenticabili soprattutto i calci piazzati messi a segno nelle due decisive gare dei Play-Off alla Pineta dei Liberti, contro l’Unipomezia, e poi allo stadio “Ottavio Pierangeli” nel derby del Nord-Est contro la Tivoli Calcio 1919.

La nuova avventura di Lalli adesso sarà nel Girone C di Eccellenza laziale, campionato molto combattuto nel quale la LVPA Frascati per ora conduce ad una sola lunghezza di vantaggio sulla seconda, il Ferentino Calcio, e con due punti in più sulla terza, il Vis Sezze. L’ex centrocampista del Real Monterotondo Scalo è già a disposizione di mister Pace, che deciderà se schierarlo dal primo minuto oppure a partita in corso per il prossimo fondamentale match: la delicatissima sfida del “Comunale” in casa proprio del Ferentino.

Luca Pellegrini