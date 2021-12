Grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero della Cultura a sostegno del libro e dell’editoria libraria la città di Subiaco ha ricevuto in dotazione 255 libri per bambini e ragazzi e 301 libri per adulti. Dunque circa 10mila euro che vengono destinati ad incrementare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale della Città, già depositaria di oltre 21 mila volumi.