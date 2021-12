FUTSAL – Da Capena al Brasile: il trionfo sportivo di due ex “leprotte” 

Storie che si incrociano e che volano da una parte all’altra del mondo: le due giocatrici ex Città di Capena, Bianca Castagnaro e Bea Martin, hanno portato lo Stein Cascavel al trionfo nel campionato Paranaense. Se per il portiere brasiliano è stato un ritorno a casa, per la giocatrice spagnola è stata invece un’esperienza del tutto nuova: mai nella storia del futsal femminile infatti una giocatrice spagnola aveva preso parte ad una competizione a tinte verdeoro. Purtroppo però, a causa di un infortunio, la laterale iberica non ha potuto prendere parte a molte delle partite a causa di un infortunio mentre Bianca ha dato ancora una volta sfoggio di tutte le sue qualità a difesa della porta prendendosi anche la fascia da capitano.

Per la prima volta, inoltre, una squadra di Cascavel riesce a vincere il campionato Paranaense, a dimostrazione della dimensione dell’impresa delle due giocatrici protagoniste della cavalcata che ha portato il Città di Capena, alla prima stagione in Serie A italiana, all’insperato traguardo della salvezza. Quando rivedremo le due calcettiste in Italia? Ancora è presto per dirlo, anche perché lo Stein Cascavel sarà adesso impegnato in Coppa, a caccia di quello che sarebbe un clamoroso doblete, ma alcune voci di corridoio dicono che Bea Martin potrebbe vestire giallorosso nella prossima avventura nel Bel Paese…