Castelnuovo di Porto – Ecco i certificati anagrafici in tabaccheria

A partire da oggi 7 dicembre i cittadini di Castelnuovo di Porto potranno richiedere i certificati anagrafici anche in tabaccheria senza più doversi recare negli uffici comunali.

Al momento sono 3 le attività commerciali di settore che hanno aderito all’iniziativa e che partiranno per prime nell’erogazione del servizio che avrà un costo di 2 euro IVA compresa.

In una seconda fase, l’ adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT del Comune .

residenza in

esistenza in vita

I certificati rilasciati dalle tabaccherie saranno: anagrafico di nascita , di mor te , di matrimonio , di cittadinanza , di esistenza in vita , di residenza , di stato civile , di stato di famiglia , di residenza in convivenza , di stato di famiglia Aire , di stato libero , di Unione civile e di convivenza .

“Per un cittadino – spiega il Sindaco Riccardo Travaglini – non sempre è agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato e quindi abbiamo pensato di proporre questo nuovo servizio anagrafico diffuso sul territorio per semplificare la vita delle persone. “Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni – dichiara, Romolo Tittozzi Presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Roma – e di poter essere di aiuto ai cittadini con le nostre, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane, svolgendo così anche una funzione di servizio.”