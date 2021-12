Uno sparviere mangione a Monterotondo

Che ci faceva qualche giorno fa un rapace a pasteggiare tra le auto a Monterotondo? E che tipo di rapace si trattava? Ed ancora, quale animaletto stava divorando? La foto è rimbalzata sui social. E Tiburno per dare una risposta ha sentito un ornitologo, uno zoologo specializzato in uccelli. Identità svelata. Si trattava di un esemplare di sparviere, nome scientifico Accipiter Nisus, in questo caso maschio. Lo sparviere è un rapace diurno di modeste dimensioni, dalle ali corte e dalla lunga coda, corpo magro e slanciato, testa piccola che termina con un becco elegante.

Vive nei boschi, ma durante le escursioni di caccia sconfina pure in ambienti semiaperti come radure o prati. Nel parchi delle città del Nord Est è stato avvistato più volte nelle fasi di caccia. A Monterotondo aveva catturato un merlo (ben riconoscibile dal piumaggio nero e il becco giallo) che stava divorando sotto a una utilitaria. Resta da capire cosa ci facesse a Monterotondo. In genere lo sparviere, come tutti i rapaci, ama i boschi, e i grandi spazi, non di certo l’ambiente urbano.

