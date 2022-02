Verso la riapertura del Paese

Stop alle restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato contro il covid. E validità del certificato verde, per chi ha tre dosi, “indefinita”, come l’ha definita il premier Mario Draghi. E niente Dad per gli alunni vaccinati. Nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del Green pass. Le ha approvate ieri il Consiglio dei ministri ma senza il voto della Lega. “Questi provvedimenti”, ha spiegato il presidente del Consiglio, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”, ha aggiunto.

“Capisco le difficoltà, gli scrupoli e le perplessità”, ma la distinzione tra vaccinati e non, anche nelle scuole, va introdotta. Così Draghi avrebbe replicato al ministro Massimo Garavaglia, che in Consiglio dei ministri ha sollevato i dubbi del Carroccio sulle nuove misure varate dal governo.