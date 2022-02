Vicovaro inaugura lo sportello Sisma e Ecobonus

Da martedì 22 febbraio dalle 10 a mezzogiorno nella sede comunale di Vicovaro aprirà uno sportello dedicato a “Sisma e eco bonus” per il Superbonus110%. “L’obiettivo – spiega il sindaco Fiorenzo De Simone – è quello di favorire la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento dell’enorme patrimonio immobiliare presente nel cuore di Vicovaro offrendo informazioni tecniche specifiche”. “Dopo l’assemblea Pubblica convocata a novembre”, specifica, “l’amministrazione ha deciso di consentire l’apertura di uno specifico sportello dedicato alla recente normativa nazionale in materia di sicurezza e miglioramento sismico ed energetico”.

Il Progetto, patrocinato dall’Anci e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stato ideato e promosso dalla società per azioni M3S in collaborazione con le Università di Roma Tre e dell’Aquila.

Per chiunque volesse saperne di più o fosse interessato ad aderire, l’appuntamento è per tutti i martedì mattina, dalle ore 10 alle 12, presso la sede comunale in Piazza Padre Pietro 9.

Condividi l'articolo: