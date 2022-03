GUIDONIA – Cape Canaveral, gemellaggio ritrovato dal “Movimento Giovani”

Dal Movimento Giovani Guidonia Montecelio, una delle liste facenti parte della federazione di liste civiche “Uniti in Comune”, a sostegno del candidato sindaco Claudio Zarro, riceviamo e pubblichiamo:

“Inizia ufficialmente l’avvicinamento del comune di Guidonia Montecelio con la città di Cape Canaveral, a rispetto dello storico gemellaggio ormai abbandonato da molti anni.

Il Movimento Giovani Guidonia Montecelio è riuscita a riattivare i contatti con l’amministrazione americana dell’importante città di Cape Canaveral, conosciuta a livello mondiale per il Kennedy Space Center della NASA e per la Cape Canaveral Air Force Station dell’aeronautica statunitense.

Nella giornata di venerdì 18 Marzo è avvenuto l’ultimo incontro – in modalità telematica – tra un rappresentante dell’amministrazione comunale di Cape Canaveral e il Movimento Giovani: a partecipare al summit Federico Luciano – capolista del “Movimento Giovani Guidonia Montecelio”-, Claudio Zarro -candidato sindaco- e Giovanni Corrado -presidente del Movimento Giovani.

“Siamo riusciti ad avviare un onesto e proficuo dialogo con l’amministrazione di Cape Canaveral, che ringraziamo convintamente per la disponibilità e l’importanza data al nostro progetto. Durante l’incontro abbiamo condiviso la volontà di avvicinare i nostri comuni creando delle opportunità per i cittadini, specialmente per studenti e giovani professionisti”, riporta Luciano riguardo il summit avvenuto.

Claudio Zarro, candidato a sindaco, commenta: “Questa partnership renderà finalmente Guidonia Montecelio una città del terzo millennio. In questi mesi abbiamo lavorato proficuamente ed in sinergia come team di lavoro per rendere possibile un qualcosa di cui tutti si riempiono la bocca dal 1988. E’ venuto il momento di restituire al nostro comune la sua identità, ed io da candidato alla carica di primo cittadino, sono orgoglioso di poterlo annunciare assieme ai ragazzi del Movimento Giovani Guidonia Montecelio.”

L’incontro si è chiuso con la decisione di aggiornarsi nelle prossime settimane per limare i dettagli delle proposte presentate: con l’impegno del Movimento Giovani, è finalmente iniziato un progetto serio e concreto che porterà nuove opportunità al comune di Guidonia Montecelio”.