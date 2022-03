Bomba carta e auto in fiamme, vendetta per essere stata lasciata

Aveva interrotto la relazione tre anni fa, ma da allora la sua ex non si era mai rassegnata. Anzi. Quando ha saputo che frequentava un’altra donna, ha iniziato a perseguitare entrambi.

E’ una storia di gelosia e vendetta quella scoperta dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, una vicenda che ricorda “Attrazione fatale”, il film che per la prima volta sdoganò la figura della stalker.

Stavolta, al posto dell’avvocatessa Alex Forrest interpretata dall’attrice Glenn Close, la protagonista è una 51enne imprenditrice di Marcellina. Venerdì 11 marzo la donna è stata arrestata dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Capitolina con le accuse di atti persecutori e danneggiamento aggravato ai danni dell’ex compagno e dell’attuale fidanzata.

In manette, per concorso nei medesimi reati, è finito anche un ragazzo di 21 anni di Tivoli Terme, considerato l’esecutore materiale degli attentati e indagato anche per estorsione ai danni della stessa vittima.

Teatro della torbida vicenda è un condominio di via Suvereto nel quartiere Nuovo Salario, dove l’uomo abita insieme alla nuova compagna. L’attività di indagine è scattata a seguito della denuncia da parte delle vittime circa l’incendio delle proprie autovetture, seguito dall’esplosione di una bomba carta sul terrazzo dell’appartamento della coppia.

I poliziotti hanno accertato che le molestie e le minacce da parte della 51enne di Marcellina nei confronti dell’ex compagno erano cominciate nell’aprile 2019, dopo la fine della loro relazione. Una fine che la donna non avrebbe mai accettato, ritenendo che la motivazione fosse da ravvisare nel nuovo rapporto intrapreso dall’ex.

La svolta, tuttavia, c’è stata quando il 21enne ha pensato di estorcere denaro alla vittima. Il giovane tiburtino, infatti, avrebbe contattato l’uomo telefonicamente, asserendo che avrebbe potuto incastrare il mandante degli attentati a casa e alle vetture, ma soltanto dietro il pagamento di una somma di denaro.

Da un breve messaggio vocale fatto recapitare alla vittima, quest’ultima ha riconosciuto la voce dell’ex compagna e le indagini condotte dai poliziotti, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso così di rintracciare l’estorsore, altamente indiziato delle condotte criminose ai danni della coppia.