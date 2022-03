GUIDONIA – Furti ai negozi, stavolta tocca alla farmacia

Hanno agito in tutta tranquillità, nella strada centrale della città, in un orario in cui ancora circolavano passanti.

Così nella tarda serata di ieri, sabato 19 marzo, quattro banditi hanno tentato l’assalto alla Farmacia Scavolini di viale Roma 84, a Guidonia Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.tv, il furto è stato tentato alle 22,38.

La banda è arrivata a bordo di una Lancia Delta bianca, i ladri sono rimasti in auto qualche minuto proprio davanti alla farmacia.

All’improvviso sono scesi tre uomini incappucciati che dal portabagagli hanno estratto due lunghi piedi di porco coi quali hanno iniziato a forzare la saracinesca dell’attività commerciale.

Ma il passaggio di alcune auto li ha disturbati e convinti a desistere.

A quel punto i malviventi sono risaliti a bordo della Lancia che si è dileguata contromano verso la stazione ferroviaria.

Sul caso indagano i carabinieri.

