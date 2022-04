Guidonia – Sabato 30 aprile prima festa dello sport: c’è pure la corsa dei 5 km

Sabato 30 aprile si terrà a Guidonia Montecelio la 1° Festa dello Sport organizzata dal Comune di Guidonia Montecelio in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp (Unione Italiana sport per tutti) Monterotondo Aps.

Un programma ricco di avvenimenti – non ancora reso noto nel dettaglio – che prevede come primo evento una corsa non competitiva di 5 km con partenza da via Roma, bar Lanciani e arrivo al Palasport di Guidonia Montecelio di via Trilussa.

Sarà proprio il Palasport il fulcro di una serie di attività ed esibizioni che l’Ente sta organizzando in collaborazione con le società sportive del territorio, che dureranno tutto il giorno e con un calendario che verrà comunicato nei prossimi giorni.

“La nostra visione amministrativa è di una Città che guardi allo Sport, sia come momento di benessere psico-fisico che come crescita socio-culturale” dichiara il sindaco Michel Barbet, “La Festa dello Sport è dedicata a tutti i cittadini e si svolgerà nella splendida cornice del Palasport che abbiamo aperto e reso fruibile a tutti”.

“Abbiamo accettato con entusiasmo di organizzare con il Comune di Guidonia Montecelio la prima edizione delle Festa dello Sport perché la Uisp è al servizio della diffusione dello sport, una risorsa per l’inclusione e la coesione” dichiara Maurizio Torrioli, presidente del Comitato Territorio.