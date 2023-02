TIVOLI – Ztl, il display è spento: 16 multe in venti giorni

Chissà se sia un caso isolato. Di sicuro rappresenta un evento record: sedici multe in 20 giorni per un totale di oltre 1.600 euro.

E’ la somma richiesta dal Comune di Tivoli ad un automobilista 52enne italiano residente a Guidonia Montecelio per essere transitato nella Zona a Traffico Limitato nel periodo in cui il display era non funzionante.

Da lunedì 20 febbraio e nei giorni immediatamente successivi l’utente si è visto notificare i 16 verbali dell’importo singolo di 102 euro e 30 centesimi elevati dalla Polizia Locale di Tivoli per la violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada – commi 9-14 – transitando al Varco 2 di via del Colle, la strada che collega Villa Adriana col Centro storico di Tivoli.

La telecamera ha infatti ripreso la sua automobile percorrere il tratto di Ztl per 16 volte tra il 30 novembre e il 21 dicembre 2022, mentre si recava a casa della sua nuova compagna. In quell’arco temporale il display risultava spento e molti cittadini ne avevano segnalato il mal funzionamento anche sui Social Network: in poche parole, sul pannello di accesso alla Ztl di via del Colle non era visibile la nota dicitura “VARCO ATTIVO/VARCO NON ATTIVO”.

Pertanto, l’automobilista era convinto di poter accedere alla zona a traffico limitato senza commettere alcuna infrazione stradale. Invece, ha ricevuto una vera e propria montagna di multe. Le prime due il 20 febbraio, che l’uomo ha immediatamente pagato.

Ma quando nei giorni successivi sono pervenute le altre 14, a quel punto il 52enne si è rivolto all’avvocato Mario Lomuscio di Guidonia.

“Il mio assistito – spiega il legale – pensava che la Ztl non fosse attiva, pertanto è transitato al varco per 16 volte ma è stato tratto in inganno.

Prima ancora di presentare ricorso al Giudice di Pace, presenterò un’istanza all’amministrazione comunale di Tivoli chiedendo l’annullamento in autotutela delle sanzioni notificate al mio assistito e una verifica di situazioni analoghe.

Auspico che il sindaco Giuseppe Proietti comprenda il caso, ben noto all’Ente, e riconosca il disservizio reso agli automobilisti nel periodo oggetto di contestazione.

Un’amministrazione responsabile deve andare incontro alle esigenze dei cittadini”.