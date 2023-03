CALCIO – Supercoppa italiana: arriva la formula delle final four sul modello spagnolo

Dalla prossima edizione, la Supercoppa italiana verrà assegnata secondo una nuova e più avvincente modalità: non più uno scontro diretto tra la vincitrice del campionato e della coppa nazionale, ma come avviene in Spagna un quadrangolare tra le finaliste di coppa e le prime due in campionato.

Il cambio di format, annunciato dal presidente della Lega Lorenzo Casini, è momentaneo. La sua conferma nelle stagioni a venire è infatti strettamente legata ai cambiamenti che interverranno a partire dalla stagione 2024/25 nel calendario internazionale (con la nuova Champions League e il nuovo Campionato del mondo per club).

Ancora Arabia Saudita

La prossima Supercoppa verrà nuovamente giocata in Arabia Saudita (come avvenuto per l’ultima vinta dall’Inter sui cugini del Milan), con la quale la Lega ha stipulato un accordo per 4 finali in 6 anni. L’AD De Siervo ha commentato: “Abbiamo deciso di accettare l’offerta. Dopo la prossima ci saranno due edizioni di stacco (probabilmente entro i confini nazionali, ndr) e poi si tornerà in Medio Oriente per le ultime due”. Le 4 compagini che si sfideranno in questo inedito format si spartiranno una cifra complessiva di circa 23 milioni di euro.

Casi speciali

Per quanto concerne la stagione in corso, se l’Inter arriverà seconda in A e anche in finale di Coppa Italia, il quartetto delle partecipanti alle final four di Supercoppa sarà completato dalla terza in classifica in Serie A.

Se in futuro le prime due classificate in campionato saranno anche le finaliste della Coppa Italia, le final four saranno giocate dalla terza e dalla quarta in A. Il criterio con cui saranno stabilite le semifinali non è ancora stato spiegato e sarà definito in seguito. (F.L.)