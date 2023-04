CASTEL MADAMA – Processione e crocifissione: è la sera di Venerdì Santo

La processione per il borgo e la Crocifissione in piazza. Castel Madama ripropone per stasera, venerdì 7 aprile, la rievocazione storica della Passione di Cristo, una tradizione forte e radicata in paese nel giorno del Venerdì Santo.

Per l’occasione, come ogni anno, si ritrovano a collaborare l’Amministrazione Comunale e la Proloco con le Parrocchie di San Michele Arcangelo e San Sebastiano, la Confraternita del Santissimo Sacramento e la Confraternita del Suffragio.

Intatti il corteo vedrà sfilare prima le due confraternite, poi il corteo storico, con tutti i suoi personaggi, infine segue il clero e le autorità.

Nella rievocazione storica, messa in scena con abiti dell’epoca, sono protagonisti i cittadini vestendo i panni di alcuni personaggi da Gesù alla Madonna Addolorata.

Le tappe

La processione inizierà alle ore 20.30, con un programma ricco di scene e rievocazioni suggestive, e partirà dalla parte più antica del paese, la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Percorrerà poi le vie del centro storico, da via Mario Corvisieri, Via Alfredo Baccelli, fino a Piazza Mazzini, punto in cui verrà rappresentata la prima caduta di Gesù.

Successivamente, la processione riprenderà il suo corso verso piazza Garibaldi, via Marconi e Piazza Dante, dove verrà messo in scena l’incontro tra Gesù e sua madre.

Andando verso via San Sebastiano, ci sarà la seconda caduta di Gesù, poi a via della Libertà, dove Gesù verrà aiutato a portare la croce da Simone di Cirene.

A via Roma avverranno le scene in cui la Santa Veronica asciuga le lacrime dal volto di Gesù e in cui cadrà per la terza volta.

Una volta fatto il giro del paese, il corteo tornerà in Piazza Dante, dove verrà messa in scena la rievocazione della crocifissione e deposizione del Cristo sulla Croce.

Alla fine della processione, questa tornerà verso la Chiesa di San Michele per la benedizione, aspettando la Domenica di Pasqua.

Gli anziani hanno una loro convinzione, finora non smentita: la sera di Venerdì Santo a Castel Madama fa freddo, le temperature scendono, in segno di dolore per il Signore. Meglio coprirsi. (Camilla Nonni)