TIVOLI – A breve i lavori al casello, saranno svolti in notturna

La Città Metropolitana di Roma annuncia che sono terminati i lavori sulla S.P. 51/a Maremmana inferiore e sulla S.P. 49/a Prenestina-Poli (Polense). A breve partiranno i lavori sulla provinciale. 63/a Bellegra-Rocca Santo Stefano.

“Sono terminati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione stradale, e a breve verranno ripristinate la segnaletica e le barriere, nei tratti più ammalorati delle strade provinciali Maremmana inferiore e Prenestina-Poli – spiega Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla viabilità della La Città Metropolitana di Roma Capitale –

Per la Prenestina-Poli i tratti interessati sono stati quelli dal 22.9 al km 25.1 in località Corcolle, per la Maremmana inferiore quelli ricadenti nel Comune di Tivoli”.

Successivamente, sempre sulla S.P. 51/a, verrà messo in sicurezza anche il tratto del casello autostradale; i lavori, per evitare disagi ai cittadini, verrano eseguiti in notturna.

“Passo dopo passo stiamo intervenendo per mettere in sicurezza e garantire agli automobilisti una maggiore percorribilità delle viabilità provinciali. Ringrazio il Consigliere capitolino e metropolitano Mariano Angelucci per la collaborazione e per il suo costante impegno per il territorio di Roma e del VI Municipio”, aggiunge chioccia.