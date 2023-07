Fiorello “sfrattato” da via Asiago

“Viva Rai2! non si farà mai più in via Asiago“: lo annuncia, senza mezzi termini, Rosario Fiorello in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ripreso e commentato dall’Ansa.

E l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio non solo conferma ma rivela che una seconda location per la seconda edizione del programma è già in fase di ricerca, dopo una nota ufficiale Rai in cui si smentisce l’ipotesi di indennizzi ai residenti della zona e si respinge l’accusa di sporcare le strade.

“Addirittura – esclama Fiorello – scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un’ indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni“, aggiunge.

“Facciamo così – continua Fiorello – siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose? Punto primo. Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, casino, ci è sfuggito un po’ di mano. Punto 2 – dice Fiorello, anticipando la conclusione della vicenda – se si dovesse rifare Viva Rai2!, non si farà in via Asiago, quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc.

Non si farà mai più in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo… Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago – conclude Fiorello – ora può dormire sonni tranquilli. Grazie, arrivederci, vi voglio bene, buona estate“.