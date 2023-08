Un mese e mezzo fa la stessa auto era stata avvistata dai testimoni in meno di 24 ore in almeno due occasioni. In entrambe i casi i ladri vi si erano dileguati a bordo nel cuore della notte fuggendo col bottino appena razziato.

All’alba di oggi, domenica 27 agosto, la “Banda della Giulietta” ha colpito ancora una volta ed è riuscita a portar via qualcosa come 17 mila euro, tra contanti, “Gratta e Vinci”, biglietti e abbonamenti della Cotral.

Il Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina a Tivoli Terme assaltato all’alba di oggi

Nel mirino è finito il “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina angolo via Nicodemi di proprietà della famiglia D’Ascia, fondato dal compianto capostipite Vittorio D’Ascia scomparso il 30 settembre 2020.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione poco dopo le 2 del mattino. In 4, volti travisati con cappucci delle felpe, i malviventi hanno prima scassinato la serranda con un piede di porco, quindi hanno forzato e danneggiato la porta a vetri, facendo irruzione nel locale.

La saracinesca forzata del Bar “Cavallino Rosso”

A quel punto è scattato l’allarme, ma la banda è riuscita a mettere fuori gioco le telecamere di video-sorveglianza interne che tuttavia hanno ripreso le fasi iniziali del furto.

Nel sacco sono finiti i biglietti del Gratta e Vinci e quelli per il trasporto pubblico della Cotral, oltre a poche centinaia di euro di fondo cassa. Ma la banda non si è accontentata e ha danneggiato e distrutto alcune suppellettili alla ricerca di altri contanti.

Ricerca proseguita anche nei locali seminterrati dove sono stati rinvenuti migliaia di euro in contanti relativi agli incassi dei giorni precedenti nascosti in un posto segreto. Soltanto allora, dopo circa 10 minuti di ricerche, i ladri hanno battuto in ritirata a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore rosso avvistata da un passante.

Si tratta dello stesso modello di auto segnalata in altri due distinti furti ai danni di attività commerciali.

Il Bar “Terme Caffè” di via Tiburtina 321 a Tivoli Terme assaltato lo scorso 13 luglio

L’ultimo assalto notturno in ordine di tempo era stato quello registrato all’alba di giovedì 13 luglio al “Terme Caffè”, il bar di via Tiburtina 321, a Bagni di Tivoli, a pochi metri dal bar “Cavallino Rosso” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Anche in quel caso i ladri entrarono in azione poco dopo le 2 del mattino. In 5, volti travisati e guanti di lattice, scassinarono la serranda, forzarono la porta a vetri e ripulirono la cassaforte. Pare che anche allora i malviventi, per agire indisturbati, sarebbero riusciti anche a staccare la corrente e mettere fuori gioco le telecamere di video-sorveglianza interne.

Il punto vendita “Burger King” di via delle Genziane a Guidonia preso di mira lo scorso 12 luglio

Meno di 24 ore prima la Giulietta era stata avvistata davanti nuovo punto vendita della catena “Burger King” di via delle Genziane, a Colle Fiorito di Guidonia, inaugurato lo scorso 28 giugno e derubato all’alba di mercoledì 12 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione un commando di 5 uomini entrò in azione verso le 4 di mattina utilizzando la classica tecnica dell’auto ariete. I ladri lanciarono in retromarcia contro la vetrata una Fiat Panda successivamente rinvenuta all’interno del locale e risultata rubata.

Dal nuovo punto vendita “Burger King” i malviventi riuscirono a portar via 300 euro di fondo cassa, lasciando danni al locale per circa 20 mila euro.