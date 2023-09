La Seconda Giornata Penitenziale a San Polo dei Cavalieri…

Nel suggestivo scenario di San Polo dei Cavalieri, si è svolta la seconda Giornata Penitenziale, istituita l’ anno scorso in occasione della donazione di una magnifica statua raffigurante il Cristo morto. Quest’ opera d’ arte è stata generosamente offerta dalla famiglia del Prof. Cerilli Dante, in memoria della donna Elsa Cerilli e del cav. Luigi Iacobucci.

Questa giornata, istituita il 14 settembre 2022, ha ormai radicato profondamente il suo significato nella comunità religiosa e civile.

L’ evento è stato reso possibile grazie alla sincera e mutua collaborazione delle istituzioni civili, il Comune, e quelle religiose, la Parrocchia e la Confraternita della Madonna del Buon Consiglio.

La Solenne Celebrazione Eucaristica, preceduta dal Santo Rosario, ha dato inizio alla Giornata Penitenziale.

L’ atmosfera impreziosita dai canti e dal suono del Concerto Bandistico “San Polo dei Cavalieri 1863”, hanno conferito un tocco ancora più profondo e suggestivo.

In questa giornata, in cui la Chiesa Festeggia

L’ Esaltazione della Santa Croce, offre a ognuno di noi l’ opportunità di guardare dentro di sé, di confrontarsi con gli altri e di chiedere perdono, nel rispetto delle parole del Vangelo e

dell’ insegnamento di Dio stesso (cfr. Mt 18,15-20).

Dal Trono Regale di Cristo, quale la Sua Croce, scaturice l’ umiltà, terreno fertile che favorisce la crescita di virtù profonde, di lezioni di vita, che nessuna comunità, sia essa di natura religiosa o laica, può permettersi di dimenticare, per poter rinsaldare e incrementare legami duraturi nel tempo.

Sono princìpi che vanno al di là delle credenze personali, ma regole fondamentali di vita.

In un’ epoca in cui la società sembra offrire facili scorciatoie e compromessi ai princìpi educativi e al vivere comune, questa giornata si pone come

un’ occasione di riflessione,

un’ opportunità per mettersi in discussione e migliorare.

È un momento in cui ci chiediamo se abbiamo veramente contribuito al bene comune, se abbiamo lavorato per la qualità della nostra comunità, o per il nostro personale miglioramento.

In entrambi i casi, l’ obiettivo è lo stesso: diventare persone migliori, interiormente e nel complesso, per il bene della nostra comunità e per il futuro dei nostri figli.

Non possiamo non esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata, che si configura come un faro di speranza profondo e significativo, per San Polo dei Cavalieri.

Un’ occasione che ci ricorda l’ importanza di preservare e difendere il valore della vita, e di operare costantemente per il bene di ognuno, di ciascuno e di tutti.