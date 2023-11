Campionati italiani e Coppa Italia di lotta: lo Sporting Club Villanova vola

Lo Sporting club Villanova di Guidonia del maestro Mimmo Giuffrida continua ad ottenere risultati eccezionali. Dopo le quattro medaglie ottenute dalla società tiburtina ai Campionati Italiani giovanili di lotta per esordienti ad Ostia, gli allievi del maestro Giuffrida si sono ripetuti in Coppa Italia, nelle discipline under e over 17 di greco-romana e stile libero.

A Rovereto sono arrivate altre quattro medaglie di cui due ori, un argento e un bronzo e un quinto posto nella classifica di società seconda in quelle under 17 sulle 47 partecipanti. Uno dei due ori è stato conquistato dall’under 17 Andrea Proietti nei 71 chilogrammi, che in finale ha battuto il suo avversario in soli 55 secondi.

“Sono contento dell’oro conquistato in Coppa. I risultati mi ripagano dei sacrifici che ho fatto. Sono cosciente di dover lavorare ancora per dimostrare ai prossimi campionati italiani di essere ancora un volta il migliore” ha commentato.

Il secondo oro se l’è aggiudicato Nilo Virgili nella categoria 80 chilogrammi, con una finale combattutissima disputata contro il suo compagno di squadra Matteo Zito battuto per 5 a 1. “Nelle gare di Coppa ho cercato di variare il mio stile di lotta – ha spiegato Virgili – più impostate sulla tattica e sulla strategia, non solo sul piano fisico“. Soddisfatto anche la medaglia d’argento Matteo Zito: “Gli incontri di Coppa sono stati una grande esperienza, sono orgoglioso all’argento e del risultato raggiunto. Sento di crescere mese dopo mese e non vedo l’ora di ritornare sul tatami ai prossimi appuntamenti“.

Negli over 17 infine medaglia di bronzo per Tommaso Virgili nei 97 chilogrammi: “Le tre gare disputate – ha commentato – sono andate discretamente. Nel primo incontro ho vinto con un atleta di Bologna, il secondo l’ho perso con Riccardo Buffis di Torino, per poi giocarmi la medaglia di bronzo con il salernitano Emanuele Costabile, vincendo“. Ottimi risultati anche per gli altri over 17 dello Sporting Villanova, Simone Sperandio e Samuele Saccucci giunti ai piedi del podio.

“Conquistare quattro medaglie e un quinto posto su quarantasette squadre è motivo d’orgoglio” le parole del maestro Mimmo Giufffrida. “Questo risultato, unitamente ai campionati italiani, ci fa capire che andiamo nella direzione giusta e che continuiamo ad avere un settore giovanile tra i primi in Italia“.