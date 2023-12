TIVOLI – “E viva il VideoBox”, Alessandro Moltoni mostra il talento nel programma di Fiorello

A intuire il suo talento è stata l’insegnante di Musica alle scuole medie di Castel Madama. Ma già all’età di nove anni aveva manifestato la passione per il canto, ereditata dallo zio paterno, membro del coro della chiesa del paese.

Alessandro Moltoni, 27enne di Tivoli, sogna di diventare un cantante professionista

Alessandro Moltoni, 27 anni di Tivoli, sta trasformando quel talento e quella passione nel sogno di diventare un cantante professionista.

Venerdì 24 novembre il trampolino di lancio per la ribalta nazionale è stato “…E viva il VideoBox”, spin off della trasmissione “Viva Rai Due” di Fiorello, un gioco dove si vince solo un momento di gloria in TV, in cui cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere, o aspiranti tali, gente comune e chiunque abbia voglia di raccontare le proprie inclinazioni, più o meno artistiche, possono farlo inviando la propria candidatura a www.rai.it/raicasting.

Alessandro Moltoni ha avuto il suo momento di gloria cantando “Portami a ballare” di Luca Barbarossa e “Strada facendo” di Claudio Baglioni, uno dei suoi artisti preferiti dopo Massimo Ranieri.

Figlio unico di un cameriere e di una dama di compagnia, diplomato al Liceo Artistico di Tivoli, da circa sette anni Alessandro ha iniziato un percorso artistico professionale presso l’accademia “Cuore in Musica Academy” di Campolimpido, quartiere alla periferia del Comune di Tivoli.

Nel frattempo ha tenuto la sua prima audizione discografica nel contest “Rising voice contest”, quindi è stato provinato per il programma di Canale 5 “Tu si que vales” e infine ha ottenuto la partecipazione in Rai nel programma di Fiorello andata in onda venerdì scorso su RAI 2 che è possibile rivedere su Raiplay.

“Per alcuni sarà banale, ma per me la Musica è semplicemente Vita – spiega il 27enne cantante tiburtino – Sono grato alla vita per avermi dato un sogno così grande da coltivare e tutelare ogni giorno, grato alla mia vocal coach che ogni giorno si occupa della mia crescita artistica e personale ma soprattutto grato a tutte quelle persone che mi sostengono e mi hanno sempre sostenuto ogni giorno”.

“Dopo tanti sacrifici – aggiunge Alessandro Moltoni – con un costante studio, con la mia determinazione, passione, l’amore per questo mestiere e la mia umiltà abbiamo raggiunto grandi traguardi.

Non mi sono mai arreso e questi sono i risultati di chi crede davvero nel proprio sogno. Questo è solo l’inizio e con la stessa forza di sempre, e la mia umiltà, sono pronto ad andare avanti e prendermi la mia e la nostra rivincita”.

“Infine – conclude Alessandro – dico grazie a tutte quelle persone che non hanno mai creduto in me e dicevano che non potevo farcela che sto per prendermi quello che mi appartiene. Perché la musica e il canto hanno fatto sempre parte di me e della mia meravigliosa vita”.