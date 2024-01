TIVOLI – Sicurezza stradale, ripartono i lavori in via Galli

Erano fermi da oltre un mese e i residenti avevano segnalato il caso alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO). Ora però ripartono i lavori di ripristino definitivo del manto stradale in via Galli a Villa Adriana da parte di Acea Ato2.

Lo annuncia il Comune di Tivoli in un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 25 gennaio.

I lavori si svolgeranno in due step, da lunedì 29 gennaio fino al 9 febbraio 2024.

Per questo è stata disposta la chiusura al transito veicolare di via Galli nel tratto compreso tra via Villa Adriana e via Rosolina dal giorno 29 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024, nella fascia oraria 08:30 – 18:00 dei giorni feriali, (e comunque fino al termine dei lavori) con la modifica temporanea dell’attuale regolamentazione stradale nella seguente zona:

PRIMO STEP

VIA GALLI (tratto compreso tra via di Villa Adriana e largo Franceschi):

– DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli ( compresi pullman turistici e autobus adibiti a servizio pubblico di linea Cat e Cotral (Fig. II 59 Art. 117) e autocarri) eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso in emergenza dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale a partire dal 29/1/2024 al 9/2/2024 ( e/o comunque fino al termine dei lavori)

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI INADEMPIENTI – eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori – dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale a partire dal 29/1/2024 al 9/2/2024 ( e/o comunque fino al termine dei lavori)

SECONDO STEP

VIA GALLI (tratto compreso tra largo Franceschi e via Rosolina):

– OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA in direzione di largo Franceschi eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale a partire dal 29/1/2024 al 9/2/2024 ( e/o comunque fino al termine dei lavori)

– DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli ( compresi pullman turistici e autobus adibiti a servizio pubblico di linea Cat e Cotral (Fig. II 59 Art. 117) e autocarri) eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso in emergenzadalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale a partire dal 29/1/2024 al 9/2/2024 ( e/o comunque fino al termine dei lavori)

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI INADEMPIENTI – eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori – dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno feriale a partire dal 29/1/2024 al 9/2/2024 ( e/o comunque fino al termine dei lavori)

Si fa presente che in caso di condizioni meteorologiche avverse che non permettano l’esecuzione dei lavori, il presente dispositivo si intende prorogato per le nuove date che la ditta esecutrice dei lavori concorderà con il Comando di Polizia Locale, con l’obbligo della stessa di attenersi alla normativa vigente, in ordine all’apposizione della segnaletica strada.