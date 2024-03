Auto rubate e “spogliate”. Ville depredate.

Va avanti così da tempo a Marco Simone e Setteville Nord, i due quartieri residenziali del Comune di Guidonia Montecelio. Il “bollettino di guerra” quotidiano pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione “Marcosimoneonline” mette a nudo la paura e l’esasperazione dei residenti per un fenomeno che non sembra mai finire.

Per questo stamane, venerdì 8 marzo, gli amministratori della pagina Facebook hanno annunciato che domani è fissato “un appuntamento con il Capitano dei Carabinieri di Guidonia per cercare di trovare una soluzione all’ondata di furti nel nostro quartiere”.

La Nissan Juke depredata delle 4 ruote in via Pisoniano, a Setteville Nord (Foto della pagina Marcosimoneonline)

L’annuncio alla cittadinanza è concomitante alla segnalazione dell’ultimo furto in ordine di tempo avvenuto all’alba di oggi in via Pisoniano, a Setteville Nord, dove una Nissan Juke in sosta è stata ritrovata senza ruote e sopra ai classici blocchetti.

La Smart depredata delle 4 ruote in via Vallinfreda, a Setteville Nord (Foto della pagina Marcosimoneonline)

Alla stessa scena ieri mattina aveva assistito il proprietario di una Smart parcheggiata in via Vallinfreda, sempre a Setteville Nord.

Una situazione definita insostenibile dagli amministratori della pagina Facebook che hanno segnalato un furto di contanti e gioielli messo a segno all’alba di martedì 5 marzo in una villa sempre di via Pisoniano mentre i padroni di casa dormivano.

Uno dei ladri ripreso in azione in una villa di via Pisoniano, a Setteville Nord (Foto della pagina Marcosimoneonline)

“I proprietari non si sono accorti di nulla – si legge sulla pagina “Marcosimoneonline” – ma la cosa inquietante è che al risveglio hanno trovato sul tavolo un coltello da cucina pronto all’uso”.

Nella stessa notte tra lunedì e martedì scorsi in Via Castel Madama si è consumato un tentato furto di una Bmw: i ladri, armati di frullino, hanno tagliato un pezzo della maniglia, sono entrati nel veicolo e dopo aver provato a collegarsi alla centralina per accendere l’auto, hanno abbandonato l’impresa forse disturbati.

E in Via Bellegra, sempre a Setteville Nord, è stato infranto il finestrino di un’altra auto in sosta.

Scorribande notturne nei due quartieri residenziali erano state segnalate anche lunedì scorso col furto di un Nissan Qashqai nero, ancora una volta in via Pisoniano.

La pagina Facebook dell’associazione “Marcosimoneonline” ha ricevuto altre segnalazioni, tra cui quella di due ladri sorpresi nel giardino di una villa di via Irlanda, in zona Laghetto a Marco Simone, per un sopralluogo durante il quale hanno spostato le telecamere per non essere ripresi.