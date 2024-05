Abbandona la figlia sul Gra per un 5 in Latino, madre denunciata

Gli agenti l’hanno ritrovata da sola e in lacrime nei pressi della Galleria Appia.

A loro ha raccontato il motivo della sua disperazione: la mamma l’aveva lasciata sul Grande Raccordo Anulare dopo un battibecco in auto per un 5 in Latino.

Sfortunata protagonista della vicenda è una 16enne romana soccorsa dalla Polizia Locale di Roma Capitale che ha denunciato la madre 40enne per abbandono di minore e ha informato la Procura per i minorenni.

Secondo il racconto dell’adolescente, ieri pomeriggio, lunedì 27 maggio, al culmine del diverbio la mamma ha improvvisamente fermato l’auto ordinando alla figlia di scendere. A quel punto, la 16enne si è ritrovata sola e a piedi sul Grande Raccordo Anulare.

E’ stata una pattuglia della Polizia Locale a notarla, soccorrerla e tranquillizzarla. Accompagnata presso la caserma di Ponte di Nona, estrema periferia Est di Roma, l’adolescente è stata invitata a raccontare i fatti.