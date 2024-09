GUIDONIA – Alleanza tra civici e Fratelli d’Italia, i grillini: “Inciuci da seconda Repubblica”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Affinità con Fratelli d’Italia”, il Polo civico verso una nuova alleanza di governo, dal Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

MORTE DEL CIVISMO PARTE SECONDA: DOPO IL PD, LOMBARDO IMBARCA FRATELLI D’ITALIA.

“Mentre il risanamento delle casse pubbliche fatto dal M5S viene sperperato in feste e festicciole e la città è una nave alla deriva, piena di buche, discariche abusive e senza servizi, apprendiamo da poche righe diffuse nella tarda serata di lunedì, che il sindaco Mauro Lombardo e i suoi adepti stanno intavolando inciuci per far entrare UFFICIALMENTE Fratelli d’Italia in maggioranza.

Dopo due anni di FALSA OPPOSIZIONE il partito che da sempre fa battere il cuore (nero) di Lombardo e senza aver mai fatto uno straccio di opposizione entrerà ufficialmente al timone della Città facendo saltare qualche poltrona in pieno stile seconda repubblica.

Il malandato falso civismo tanto propagandato in campagna elettorale era già morto prima del ballottaggio di due anni fa, quando con una gran vigliaccata il PD pur di rimediare un posticino nell’affollato barcone dei vincitori, venne accolto a braccia aperte da chi doveva essere estraneo ai partiti.

Leggiamo poi in maniera comica, che perseverando nella vergogna, il PD afferma che “𝐿𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒” ammettendo quindi che finora, dai banchi della minoranza nulla è stato fatto.

Il M5S è l’unica alternativa credibile a questo teatrino che bada solo al potere personale e alle poltrone”.