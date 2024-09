Li hanno sorpresi in riva al fiume con le canne e 4 trote nel cesto appena pescate oltre un’ora dopo il tramonto e senza uno straccio di autorizzazione.

Per questo martedì 3 settembre i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno sanzionato due cittadini romeni di 39 e 36 anni, residenti rispettivamente a Guidonia Montecelio e a Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il blitz dei militari è scattato verso le 20,30 sul Lunganiene Giuseppe Impastato sulla sponda sinistra del fiume nei pressi della diga di Tivoli.

Da giorni più di qualche cittadino aveva segnalato la presenza di pescatori di notte e i Forestali ne hanno trovato riscontro.

Così per i due romeni è scattata una sanzione amministrativa di 120 euro ciascuno per pesca senza licenza e un’altra di 200 euro a testa per aver pescato oltre un’ora dopo il tramonto, violando la Legge Regionale 87/1990.