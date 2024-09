TIVOLI – Travolta e uccisa sulle strisce, si stringe il cerchio intorno al pirata

Sono trascorse 48 ore dall’inizio della caccia al pirata della strada che nella notte tra domenica 8 e ieri, lunedì 9 settembre, ha travolto, ucciso e lasciato senza vita sull’asfalto di via Tiburtina a Bagni di Tivoli Daniela Circelli, 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Daniela Circelli, 39enne di Guidonia Centro, vittima del pirata della strada

Dopo due giorni di indagini serrate i Carabinieri della Compagnia di Tivoli e della stazione di Tivoli Terme sembrano essere giunti ad una svolta.

Gli investigatori mantengono il più rigoroso riserbo sul caso, ma seguono una pista che nei prossimi giorni potrebbe portare all’individuazione certa del conducente della Volkswagen Golf che ha travolto Daniela e di chi era al volante della Bmw utilizzata nella folle gara notturna di velocità sulla Tiburtina.

Il passaggio pedonale di via Tiburtina teatro del tragico investimento di Daniela Circelli

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, la pista conduce a Villalba di Guidonia, il quartiere che negli ultimi mesi è sorvegliato speciale da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per le continue risse tra extracomunitari.

Tra lunedì 10 settembre e ieri, martedì 11 settembre, gli investigatori hanno passato al setaccio le telecamere degli impianti di videosorveglianza della via Tiburtina nel tratto immediatamente precedente e successivo a quello del luogo del tragico investimento, le strisce pedonali all’altezza del civico 357 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, all’intersezione con via Pio IX, la strada che conduce al quartiere di Borgonovo.

Impossibile dalle immagini individuare le targhe delle auto utilizzate nella folle corsa, anche perché le vetture erano lanciate ad almeno 100 chilometri orari, era notte e domenica si è abbattuto un violento nubifragio sulla zona.

E’ ragionevole invece supporre che attraverso i filmati delle telecamere i Carabinieri siano riusciti a tracciare il tragitto percorso durante la fuga dalla Golf e dalla Bmw fino a risalire ai proprietari sulla scorta di fonti confidenziali del quartiere.

Ma non è scontato che alla guida ci fossero i titolari.

Il cerchio intorno al pirata si fa sempre più stretto, potrebbe essere questione di ore.