GUIDONIA – Davide Lattanzi, l’eccellenza della Matematica alla finale delle Olimpiadi

La sua passione è giocare a calcio, ma in calcoli e teoremi non ha rivali.

Davide Lattanzi, 11enne alunno di prima media all’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia

Si chiama Davide Lattanzi, ha 11 anni ed è un alunno della prima media dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia Centro.

Sabato 21 settembre a Mirabilandia, in provincia di Ravenna, Davide sarà protagonista della finale nazionale del “Kangourou”, gioco-concorso a cadenza annuale gestito e sponsorizzato dall’Università di Milano facente parte del Campionato mondiale di giochi matematici che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento.

Il talento guidoniano si cimenterà nel gioco-concorso con altri 30 coetanei nella categoria “écolier” di primo livello, quella dedicata agli studenti di quarta e quinta elementare.

L’avventura di Davide è infatti iniziata a maggio scorso in quinta elementare, quando ha sviluppato ancora di più la passione per calcoli e teoremi grazie all’insegnante di Matematica Silvia Consalvi.

L’alunno ha superato la prima prova a scuola alla quale hanno partecipato da remoto 16 mila coetanei di tutta Italia, compresi 150 compagni dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia.

E il 25 maggio al Liceo Teresa Gullace di Roma ha sostenuto la semifinale con altri 3 mila alunni, qualificandosi così per la finalissima di sabato prossimo a Mirabilandia dove dovrà risolvere quiz didattico-matematici.

Figlio di Tullio Lattanzi e Melania Quadrelli, fin da piccolo Davide ha dimostrato un particolare talento per la Matematica, senza trascurare la passione per lo sport, tant’è che dopo un’esperienza nella Scuola Calcio del Pescara oggi gioca come centrocampista negli Esordienti della “Asd Villalba Ocres Moca”.

Davide Lattanzi non è la prima eccellenza matematica sfornata dall’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia, che negli ultimi 12 anni ha sempre fatto partecipare i propri alunni al “Kangourou” grazie alla referente per il gioco-concorso, la docente di Matematica Filomena Della Ventura.

A sinistra, Felicia Savino, la nuova preside dell’Istituto “Don Milani”, a destra l’ex dirigente Giuseppina Guarnuto

Un progetto fortemente sostenuto dalla professoressa Giuseppina Guarnuto, dal 2012 al 31 agosto scorso Dirigente scolastica dell’Istituto, oggi sostituta dalla nuova preside Felicia Savino.

“Kangourou è una validissima iniziativa – spiega l’ex dirigente Giuseppina Guarnuto – per dare ai ragazzi le giuste motivazioni e i punti di riferimento: facendo affrontare la Matematica sotto forma di gioco, si ha una ricaduta didattica positiva, in particolare perché l’Istituto fa partecipare tutti, alunni bravi e non.

Sono orgogliosa della qualificazione di Davide alla finale, a dimostrazione dell’altissima formazione dei docenti della nostra scuola che dà spazio all’inclusione senza trascurare le eccellenze”.

“Con Kangourou si favorisce una competizione sana per i ragazzi e la Matematica non è più materia ostica e riservata a pochi”, commenta la nuova dirigente scolastica Felicia Savino, ex referente del gioco-concorso quando era docente di Matematica.

“La qualificazione di Davide alla finale – aggiunge la nuova Preside – è una grande soddisfazione, per noi è già una vittoria qualsiasi sia il risultato. Durante il mio mandato intendo proseguire il percorso iniziato dalla collega Giuseppina Guarnuto facendo partecipare i ragazzi negli anni futuri alle Olimpiadi della Matematica”.

Alla vigilia della partenza di Davide Lattanzi per Mirabilandia, anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha augurato un in bocca al piccolo genio della Matematica.

“E’ un grande piacere tifare un rappresentante della nostra città alle Olimpiadi – ha detto il primo cittadino – La qualificazione alla finale è frutto di abnegazione, disciplina e studio. Davide, la città fa il tifo per te, considerati più che soddisfatto per il risultato raggiunto”.

“Appartengo ad una generazione convinta che si potesse ricevere una buona educazione soltanto frequentando le scuole a Roma – ha aggiunto il sindaco Mauro Lombardo – la buona didattica consente performance come quelle di Davide e lui è la dimostrazione che le eccellenze sono anche a Guidonia”.

“Ho la passione per la Matematica dalla prima elementare – rivela lo studente – quando c’era l’ora dedicata alla mia materia preferita ero felice. Sono contento ed orgoglioso di aver raggiunto la finale, mi piacerebbe fare bene e ottenere un buon piazzamento, ma sono consapevole di aver già fatto tantissimo Qualunque sia il mio risultato finale, sono già arrivato ad un obiettivo altissimo”.