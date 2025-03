E’ andata deserta la gara per la gestione del Teatro Imperiale di Guidonia per sei anni ed eventuale rinnovo per ulteriori tre anni.

Lo stabilisce la determina numero 35 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 2 marzo dal dirigente alla Cultura Aldo Cerroni e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, martedì 18 marzo.

Con la determina si prende atto della comunicazione inoltrata via mail il 27 febbraio dal Direttore della Centrale unica di committenza (CUC) della IX Comunità Montata del Lazio, che ha indetto la gara per conto dell’amministrazione comunale.

La procedura aperta prevedeva l’affidamento in concessione, per sei anni ed eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, del servizio di gestione del Teatro Imperiale mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

L’importo a base di gara era di 2 milioni 085.533 euro e 14 centesimi. Il bando non prevedeva l’applicazione di un canone concessorio, a carico del concessionario, per la conduzione della struttura teatrale.

Era prevista una compartecipazione economica dell’Ente decrescente nel corso delle annualità del rapporto concessorio, pari: a € 30.000,00 (oltre iva) per il primo anno; a € 29.000,00 (oltre iva) per il secondo anno; a € 25.000,00 (oltre iva) per il terzo anno; a € 24.000,00 (oltre iva) per il quarto anno; a € 22.000,00 (oltre iva) per il quinto anno; a € 20.000,00 (oltre iva) per il sesto anno.

Nel caso di rinnovo, l’Ente avrebbe compartecipato con € 18.000,00 (oltre iva) per il settimo anno; € 16.000,00 (oltre iva) per l’ottavo anno; € 15.000,00 (oltre iva) per il nono anno.