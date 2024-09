GUIDONIA – Via Maremmana inferiore, via al rifacimento dei marciapiedi

Nella giornata odierna è prevista la conclusione degli interventi sulle alberature, nel tratto di via Maremmana compreso tra via Giovanni Bovio e via Aurelio Saffi, a Villanova, quartiere di Guidonia Montecelio.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale.

Dal 23 settembre prossimo, nel tratto compreso tra via Aurelio Saffi e via Silvio Pellico, è invece previsto l’inizio dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e, successivamente, quelli della pavimentazione stradale. Nell’ambito dell’intervento di rifacimento dei marciapiedi saranno predisposte delle aiuole dove collocare i nuovi alberi.