TIVOLI – Cadono tegole dalla Scuola Taddei, 5 mila euro per riparare il tetto

Cadono tegole dal tetto dell’Opera Pia Taddei, il palazzo di Via Campitelli che il Comune di Tivoli ha concesso in locale alla “Ets Scuola Taddei S.C.S” per un canone mensile pari a 2.570 euro per un totale complessivo di 154.200 euro, oltre iva di legge (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo oggi, mercoledì 25 settembre, con la determina numero 2537 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Tivoli Tullio Lucci ha affidato i lavori di manutenzione su aggetti e cornicioni della copertura della scuola alla ditta “AL.MA Costruzioni Srl”, per un importo complessivo di 4.948 euro e 22 centesimi.

La verifica della copertura e i lavori di consolidamento sul palazzo donato dal benefattore Antonio Taddei fanno seguito alla relazione dei vigili del fuoco che lo scorso 9 settembre sono intervenuti in via Campitelli a causa della caduta di alcune tegole di copertura del tetto della facciata principale prospiciente la strada.

In un fonogramma inviato l’indomani – il 10 settembre – il comando dei vigili del fuoco ha richiesto al Comune di Tivoli un transennamento rigido ad interdizione dell’intera sede stradale sottostante l’aggetto del dissesto nelle more della messa in sicurezza, da realizzarsi bonificando l’area da potenziali rischi residui, eliminando la sconnessione generalizzata del manto di tegole e verificando le condizioni dell’intera copertura.