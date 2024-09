TIVOLI – Scuola Taddei, stabile assegnato in affitto a 154 mila euro per 5 anni

La Scuola Paritaria Bilingue Taddei di Tivoli sarà gestita ancora dalla società della dottoressa Jlenia Quarchioni.

Lo stabilisce la determina numero 2357 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, giovedì 5 settembre, dal dirigente al Patrimonio Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene affidato in concessione d’uso per i prossimi 5 anni il palazzo di Via Campitelli all’Ente del Terzo settore “Ets Scuola Taddei S.C.S” per un canone mensile pari a 2.570 euro per un totale complessivo di 154.200 euro, oltre iva di legge.

L’affidamento arriva a conclusione dell’avviso pubblico bandito dal Comune di Tivoli lo scorso 24 giugno per la ricerca di un ente terzo settore per la gestione dell’immobile con le finalità educative di scuola d’infanzia e primaria di modo da garantire un servizio di pubblica utilità in un contesto urbano in assenza di analogo servizio comunale.

Dalla determina numero 2357 emerge che la Commissione ha escluso dalla gara la società Centro Studi Roma Domani Srl”, poiché non iscritto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre che per l’errata modalità di trasmissione della documentazione contenente l’offerta tecnica ed economica, come prescritto dall’avviso pubblico.

Viceversa, la “Ets Scuola Taddei S.C.S” della dottoressa Jlenia Quarchioni, con la collaborazione degli avvocati Fabio Frattini e Febia Bartoli, ha presentato un progetto che la Commissione ha accolto.

Vale la pena ricordare che la “Scuola Paritaria Bilingue Taddei” è da molti anni operativa nel palazzo di Via Campitelli 5, nel Centro storico di Tivoli, donato dal benefattore Antonio Taddei perché mantenesse la sua funzione scolastica.

Lo stabile, un tempo di proprietà della Curia, nel 2021 è stato annesso al patrimonio comunale.