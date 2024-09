E’ l’unica manifestazione folkloristica della città, la più suggestiva di tutta la Provincia di Roma, un rito che si tramanda per i protagonisti e un momento indimenticabile per gli spettatori.

Domenica 29 settembre a Montecelio si terrà la Sfilata delle Vunnelle e dei Butteri, l’evento clou dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo organizzati dalla Pro Loco di Montecelio e dal Comitato “Classe 1971” che avranno inizio domani, giovedì 26.

I festeggiamenti per il santo patrono del Borgo medievale sono considerati festa tradizionale della Città, per questo l’amministrazione comunale, oltre a concedere il patrocinio, sosterrà economicamente il progetto con una spesa di mille euro per la fornitura del servizio di addobbo floreale, per decorare il percorso seguito dalla sfilata delle Vunnelle, che letteralmente sta per ‘piccola gonna’.

La sfilata è infatti caratterizzata da straordinari abiti femminili che si indossano in occasione della festa patronale e registra ogni anno la presenza di numerosi cittadini e turisti, che partecipano al tradizionale corteo, lungo le vie del borgo di Montecelio, diretto presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, in occasione della celebrazione eucaristica.

Un evento che, come gli abiti, si tramanda in ogni famiglia di generazione in generazione.

Domenica a sfilare ci saranno bambine e bambini dai tre anni in su, ragazze ma anche donne oltre i sessanta, giovani e uomini a ridosso dei settanta.