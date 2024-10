GUIDONIA – Pensione evacuata per l’incendio, il proprietario di un cane scomparso denuncia

“Da due mesi viviamo in un limbo, continuiamo a cercarlo senza sapere se sia vivo o morto. Proseguiamo le ricerche per inerzia e per il desiderio di riabbracciarlo, ma stiamo perdendo le speranze”.

Romolo, un meticcio simil-corso di 3 anni scomparso il 12 agosto scorso dalla pensione di Setteville

Claudio Teodori, avvocato 58enne di Roma, è il proprietario di Romolo, un meticcio simil-corso di 3 anni scomparso il 12 agosto scorso a seguito dell’incendio divampato sulla collina adiacente alla pensione “Pachamama”, una struttura sita in via Grazia Deledda, a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio, dove il cane era ospite.

Per uscire da quel limbo di dubbi e incertezze mercoledì 2 ottobre l’avvocato Teodori ha presentato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri Forestali della Città dell’Aria per accertare una volta per tutte che fine abbia fatto il suo Romolo, ma anche Balu e Prilla, un pastore tedesco alsaziano e una bulldog francese, anch’essi dispersi a seguito dell’incendio e tuttora ricercati attivamente dai rispettivi proprietari.

Balu, il pastore tedesco alsaziano scomparso il 12 agosto scorso dalla pensione “Pachamama” di Setteville

Prilla, la bulldog francese scomparsa il 12 agosto scorso dalla pensione “Pachamama” di Setteville

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di lunedì 12 agosto, lo stesso giorno in cui vigili del fuoco e volontari della Protezione civile erano impegnati dalla mattina nello spegnimento del devastante incendio scoppiato nel campo rom abusivo dell’Albuccione, quartiere a pochi chilometri da Setteville.

La Protezione civile “Nvg” di Guidonia durante le operazioni di spegnimento dell’incendio

Verso le ore 16 aveva iniziato a bruciare una vasta area di sterpaglie a ridosso di via Grazia Deledda che aveva reso necessario l’intervento di due elicotteri dei vigili del fuoco e più squadre a terra di pompieri e volontari della Protezione civile.

Nel giro di pochi minuti, complice il vento, le fiamme avevano raggiunto la pensione “Pachamama”, costringendo i gestori all’evacuazione su strada dei cani ospiti.

Nel frattempo a Setteville erano sopraggiunte anche pattuglie del Reparto Volanti della Polizia di Stato e del Commissariato San Basilio che insieme a pompieri e volontari della Protezione civile erano riusciti a recuperare quasi tutti i pelosi ospiti della struttura.

Ma di Romolo, Balu e Prilla non c’era più traccia.

E da quel momento per i proprietari è iniziata una ricerca disperata.

“Abbiamo affisso volantini ovunque – racconta l’avvocato Claudio Teodori, romano del quartiere Talenti – e li abbiamo cercati in tutta la provincia, da Guidonia a Tivoli, da Sant’Angelo Romano a San Polo dei Cavalieri, di notte e di giorno, col caldo torrido e sotto la pioggia.

Sono stato anche nei campi rom della zona, ho fatto appostamenti notturni, utilizzando droni e cani molecolari, tutti i fine settimana con la mia famiglia andiamo a cercare: non c’è traccia e nessuno li ha avvistati, sono scomparsi nel nulla”.

Claudio Teodori ricorda il giorno in cui tre anni fa lui, la moglie e le figlie incrociarono gli occhi di Romolo in un rifugio e da quel momento lo vollero come parte della loro famiglia.

“Il 13 agosto saremmo dovuti partire in aereo – racconta ancora l’avvocato – per questo avevamo lasciato Romolo nella pensione di Setteville, dove già si era trovato bene d’inverno in occasione di un altro nostro viaggio.

I titolari ci hanno avvisato della sua scomparsa alle 22,30 del 12 agosto, mi sono immediatamente precipitato sul posto e da allora ho iniziato le ricerche rinunciando alla vacanza programmata e pagata.

Ora ho presentato denuncia perché voglio capire come sono andate le cose e che fine hanno fatto Romolo, Balu e Prilla”.

Il post pubblicato lo scorso 18 agosto sulla pagina Facebook della pensione “Pachamama”

Ad alimentare dubbi e sospetti ci sono anche le voci – non confermate – riguardanti la presunta morte di un cane all’interno della pensione.

Voci definite “non veritiere” dai titolari della pensione “Pachamama”, che sulla pagina Facebook dela struttura annunciano di continuare ininterrottamente le ricerche di Romolo, Balù e Prilla smentendo qualsiasi ipotesi nefasta: “Come riportato anche dalle verifiche effettuate da parte delle autorità competenti – si legge in un post dello scorso 18 agosto – nessun cane è deceduto all’interno della struttura a causa dell’incendio”.

“Non ci sono prove che siano morti – puntualizza l’avvocato Teodori – ma non ne abbiamo neppure che siano vivi.

Dal sommario rapporto dei vigili del fuoco non si fa menzione di carcasse rinvenute all’interno.

Viceversa nel verbale della Polizia di Stato si fa riferimento a vaghe testimonianze in tal senso: tutti elementi non confermati, altrimenti avrei smesso di cercare il nostro Romolo.

L’obiettivo della mia denuncia è sapere se è vivo o morto, anche se credo che non lo saprò mai”.

Per il pastore tedesco Balu e la bulldog Prilla, contattare i numeri: 348 2213202; 333 6609990; 335 7262500.

Per Romolo: 335 6697381; 333 2773225; 392 1715724; 388 0970114.