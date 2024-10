MONTEROTONDO – Controllo straordinario allo Scalo, 4 patenti ritirate e 6 denunciati 

Quattro patenti ritirate e sei denunciati: è il bilancio del controllo straordinario effettuato nei giorni scorsi allo Scalo dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Tre uomini – 53enne, 48enne e un 24enne – sono stati denunciati per porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere, in quanto, nel corso di approfonditi controlli, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un manganello, di una picozza e di un coltello a serramanico.

Un 28enne di origine marocchina, invece, è stato denunciato poiché gravemente indiziato di “inosservanza dei provvedimenti del giudice” in quanto, seppur sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Fara in Sabina, si trovava a Monterotondo.

Altri due uomini, infine, un 44enne di origine romena ed un 27enne albanese, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli, poiché gravemente indiziati, rispettivamente, di “guida sotto l’influenza dell’alcool” e “ricettazione”; il 40enne, infatti, controllato a bordo della propria autovettura, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, mentre il 27enne è stato controllato a bordo di autovettura, oggetto di denuncia presentata i primi di settembre in provincia di Milano.

Altre 11 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando oltre 15 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina ed 1 di marijuana.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 250 persone e controllato 200 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2.700 euro; 4 le patenti di guida ritirate.