Tivoli – Evento sulla comunicazione come strumento di inclusione scolastica

Mercoledì 16 ottobre 2024, alle 17:30, presso la Chiesa sconsacrata di San Michele in piazza delle Erbe a Tivoli, si terrà l’incontro “La comunicazione come strumento di inclusione scolastica”, in cui si tratterà e cercherà di fare luce sul tema dell’inclusione scolastica e della sua carenza sul nostro territorio a causa di mancanza di fondi.

Tra tutti, si affronterà la tematica della figura dell’operatore OEPAC, ex AEC, Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, che è una risorsa insufficiente nel territorio: delle 8/10 ore settimanali richieste dal fabbisogno necessario, in cui i bambini affetti da disabilità dovrebbero essere seguiti, solo 2 vengono soddisfatte.

Ci sarà spazio per affrontare la mancanza di altre figure, come assistenti alla comunicazione e operatori Lis, e altre problematiche, nella speranza di trovare presto una soluzione.

La finalità di questo evento, infatti, è quella di riuscire ad arrivare a creare un percorso di costruzione delle linee guida e buone pratiche sui bisogni comunicativi complessi.

Nel corso dell’incontro nterverranno vari esperti del settore: l’Onorevole Massimiliano Masetti, assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, l’Avvocato Erika Osimani, assessore alle Politiche sociali, Pari opportunità, Pubblica istruzione di Tivoli e l’Avvocato Marco Di Nicolò, consigliere comunale e membro della commissione consiliare dei servizi sociali di Tivoli.

Gli altri interventi saranno ad opera della Dottoressa Arianna Felicetti, Presidentessa di Isaac Italy, società internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, il Dottore Alessandro De Luca, Presidente della Cooperativa Segni di integrazione, l’Avvocato del Foro Romano Sonia Ranieri, Presidentessa di ATRX Italia, la Dottoressa Livia Biscione, assistente sociale del Municipio IV di Roma Capitale e la Professoressa Ilaria Razzovaglia, referente per l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo Tivoli II.

(Camilla Nonni)