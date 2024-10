GUIDONIA – Piromani al Parco pubblico, iniziano gli interventi di bonifica

Il Parco Paolo Di Nella, a Villalba, è stato interessato da un importante intervento di messa in sicurezza, seguente all’incendio che ha completamente distrutto la tecnostruttura a disposizione del “Centro Maria Gargani”.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

La parte interessata dal rogo è stata recintata, mentre il resto del parco è aperto al pubblico.

Nel frattempo si lavora sulla definitiva bonifica dello spazio interessato per fare in modo che l’area sia, a breve, totalmente fruibile dalla cittadinanza.

“La sicurezza del parco è solo il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione che l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere per migliorare le aree verdi e, più in generale, gli spazi pubblici – dichiara l’assessore Andrea Mazza -. Con la prossima installazione di nuovi giochi, il parco Di Nella sarà ancora più accogliente per le famiglie e divertente per i bambini”.