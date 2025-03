PALOMBARA SABINA – Posata la prima pietra del Palazzetto dello Sport da un milione di euro

Palombara Sabina avrà un nuovo Palazzetto dello Sport.

La prima pietra deposta dal sindaco Palombi, dal ministro Abodi e dal Sub Commissario al Giubileo Vincenzi

Ieri mattina, sabato 22 marzo, è stata deposta la prima pietra del nuovo impianto sportivo che sorgerà in Viale Tivoli, in adiacenza allo stadio e al già esistente Palazzetto dello Sport “Roberto Stefoni”.

Il Ministro Andrea Abodi insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale; sotto con la sciarpa del Palombara

Sarà realizzato per un importo complessivo pari a 912.987 euro e 77 centesimi dalla “AM 22 Srl”, Ditta di Palombara Sabina che con un ribasso del 15,22% rispetto all’importo a base di gara pari ad 975.400,90 si è aggiudicata i lavori finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un milione 300.000 euro nell’ambito del Programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento del convegno “La Sabina Terra di Esperienze” presso la palestra “Roberto Stefoni”

Sopra, il complesso bandistico Palombara Sabina; sotto, le Cerasare

Al grande evento di ieri, presieduto dal sindaco e deputato dei Fratelli d’Italia Alessandro Palombi, ha preso parte il Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, vari rappresentanti istituzionali che hanno partecipato al convegno “La Sabina Terra di Esperienze”, ma soprattutto tanti giovani palombaresi delle associazioni sportive locali, il complesso bandistico Palombara Sabina, la Pro Loco, le cosiddette Cerasare, donne in costume tradizionale indossato in occasione della Sagra delle Cerase, i volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, dipendenti comunali e le Forze dell’ordine.

“Una giornata importante per Palombara e per tutta la Sabina – ha commentato il sindaco Alessandro Palombi – un momento di confronto sulla sinergia necessaria tra comuni ed enti sovracomunali per la valorizzazione del territorio, impreziosita dalla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ci ha onorato partecipando alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport che sarà la casa delle associazioni e dei giovani palombaresi”.

Per la cronaca, al convegno “La Sabina Terra di Esperienze” hanno preso parte: il vicesindaco e assessore allo Sport di Palombara Sabina Guido Trugli, la Presidente del Consiglio delle Autonomia locali del Lazio (Cal) Luisa Piacentini, Chiara Nicolanti, CEO NONNA NERINA e ideatrice del progetto “Pasta with GrandMa”, il Dirigente Sportivo Daniele Funicelli, il Vice Presidente del Comitato Regionale F.C.I. Alessandro Malagesi, l’atleta e preparatore atletico Guido Riccardelli, il Commissario del Parco del Monti Lucretili Marco Piergotti, il presidente del Gal Terre Sabine Nello Rondoni, il Vice Presidente dell’associazione Città dell’olio Alfredo D’Antimi, il giornalista Boris Sollazzo Direttore responsabile della rivista Barrio.

Sono intervenuti inoltre il consigliere regionale Marco Bertucci di Guidonia, la consigliera regionale Micol Grasselli di Fonte Nuova e il deputato Gianluca Caramanna, oltre a Marco Vincenzi, ex sindaco di Tivoli e attuale Sub Commissario Straordinario per il Giubileo 2025.