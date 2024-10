MONTEROTONDO – “Cattivi maestri”, Leonardo protagonista alla Festa del Cinema di Roma

“Ho undici anni e il dirigente della mia squadra diventerà un amico speciale, entra in famiglia, dice che sono il figlio che non ha mai potuto avere.

Mi fa sentire un adulto ma io sono solo un bambino.

Lui comincia ad abusare di me”.

Vincenzo Fuoco, 35 anni, racconta la sua storia di bambino calciatore abusato in “Cattivi maestri”

Inizia così il monologo trasmesso ieri sera, domenica 20 ottobre, dal programma Mediaset “Le Iene” – CLICCA E GUARDA IL MONOLOGO - di Vincenzo Fuoco, oggi trentacinquenne, tra il 1998 e il 2005 tesserato della squadra professionistica di calcio del suo paese, Villa d’Adda in provincia di Bergamo.

All’età di undici anni, Vincenzo aveva una passione inesauribile per il suo sport preferito ma è stato anche il momento in cui ha conosciuto il dirigente sportivo che ha abusato di lui per anni.

Oggi dalla sua storia è nato “Cattivi maestri”, docu-film diretto da Roberto Orazi che giovedì 24 ottobre sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione “Special Screenings” della Festa del Cinema di Roma, dove è in nomination per la XIV Edizione del “Premio Sorriso Diverso” come miglior film italiano (CLICCA E GUARDA IL TRAILER).

Leonardo Fratestefano durante una scena del film “Cattivi maestri” in cui interpreta il ruolo di Vincenzo Fuoco bambino

Il protagonista del docu-film è Leonardo Fratestefano, 11 anni, prima media all’Istituto comprensivo “Raffaello Giovagnoli” di Monterotondo e portiere della “SS Lazio” Under 12.

Sopra, Leonardo in una scena del film; sotto, con la maglia della SS Lazio dove gioca portiere nella Under 15

Leonardo interpreta Vincenzo all’età di 11 anni, quando finì per la prima volta nella rete del predatore seriale, che molestava sessualmente i giovani calciatori e che ha segnato la vita di Vincenzo per sempre.

Leonardo Filippi interpreta Vincenzo all’età di 15 anni, Alexander Perotto veste i panni del dirigente sportivo predatore, mentre Giuseppe Oppedisano interpreta il padre di Vincenzo.

Sopra, Vincenzo Fuoco in una scena di “Cattivi maestri”; sotto, Leonardo Fratestefano

Nel cast artistico c’è anche Angela Panzeri, la vera madre di Vincenzo Fuoco e il bambino abusato oggi adulto che ha deciso di raccontare la sua storia e di riprendere in mano la sua vita ripartendo da dove si era fermata.

Nel film, scritto da Riccardo Irrera e Roberto Orazi e prodotto da Riccardo Neri e Vincenzo Filippo per “Lupin Film”, Vincenzo si mette a nudo davanti alla macchina da presa e racconta con coraggio e senza filtri gli abusi subiti per mano di un dirigente sportivo che pose fine al suo sogno di diventare un calciatore.

La vita parallela vissuta durante la sua infanzia lo porta a un apice di trasgressione e intimità che lo segnerà per sempre.

Il docu-film interpretato da Leonardo sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma giovedì prossimo

Straordinaria e intensa l’interpretazione di Leonardo Fratestefano, secondogenito di Giovanni Fratestefano, carabiniere di 47 anni, e di Ivana Romano, insegnante 48enne.

Il piccolo portiere della “SS Lazio” non è l’unica star del cinema in famiglia.

Samuele Fratestefano, 13 anni, è stato protagonista di “Enigma Rol”

Nel 2023 il fratello maggiore Samuele Fratestefano, 13enne, alunno di terza media all’Istituto “Giovagnoli” di Monterotondo, è stato protagonista di “Enigma Rol”, documentario diretto da Anselma Dell’Olio sul controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol.

Carol Fratestefano, 7 anni, premiata come migliore attrice Under 15 a Cannes per il cortometraggio “Il nastro rosso”

La sorellina più piccola, Carol Fratestefano, 7 anni, nel 2022 è stata protagonista del cortometraggio “Il nastro rosso”, storia di Shoah dove una donna salva la figlia dalla furia nazista: un’interpretazione che alla bambina il premio come miglior attrice protagonista Under 15 al Festival del Cinema di Cannes.